Domingos Simões Pereira teme que a Guiné-Bissau se torne num não-Estado

Líder do Paigc, Domingos Simões Pereira.

O líder do PAIGC afirmou hoje que existem pessoas que querem instalar a anarquia e o caos na Guiné Bissau e referiu temer que o país se torne num não-Estado. Esta é a reacção de Domingos Simões Pereira depois das declarações de Umaro Sissoco Embaló. O chefe de Estado afirmou que, mesmo em caso de vitória do PAIGC nas legislativas, não vai nomear Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro.

Publicidade Continuar a ler

O chefe de Estado considerou impossível uma coabitação entre ele e Domingos Simões Pereira porque aquele não o reconhece como Presidente da Guiné-Bissau.

Numa entrevista ao Blogue Ditadura de Consenso, Domingos Simões Pereira considerou as declarações do Presidente Umaro Sissoco Embaló como sendo uma tentativa de distracção ao PAIGC.

Disse que, neste momento, o partido está embalado rumo ao seu décimo congresso, marcado para Fevereiro deste ano.

Domingos Simões Pereira defendeu que nada poderá impedir o PAIGC de assumir as suas responsabilidades perante o povo da Guiné-Bissau. Também disse que o PAIGC não se vai deixar enredar naquilo que considera de “cenas de teatro”.

Domingos Simões Pereira também disse que há pessoas na Guiné-Bissau que querem instalar a anarquia e o caos, para que o país entre numa situação de um não-Estado.

Sem se referir a Sissoco Embalo, o líder do PAIGC afirmou que todas as declarações sobre a sua pessoa não passam de uma "tentativa de afugentar fantasmas pessoais”.

Em relação à sua pessoa, Simões Pereira disse não estar preocupado com nada e reiterou que o único propósito que o move é a verdade.

O Comité Central do PAIGC deve reunir-se esta quinta-feira e presume-se que as declarações do Presidente Umaro Sissoco Embaló sejam analisadas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro