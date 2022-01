"Mar Verde", 2° Episódio : visar o PAIGC e Sékou Touré !

A RFI continua a explorar os meandros da Operação Mar Verde e a invasão a 22 de Novembro de 1970 de Conacri numa operação militar secreta portuguesa, com o apoio de dissidentes da República da Guiné.Se a operação previa um golpe de Estado contra Sékou Touré ela visava, sobretudo, o PAIGC contra o qual batalhava o exército luso, na então Guiné portuguesa, por este beneficiar de uma base de retaguarda na vizinha República da Guiné.

Publicidade Continuar a ler

É verdade que desde 1963 os portugueses não têm tréguas com os ataques da guerrilha.

Alexandre Carvalho Neto, secretário do governador da então Guiné portuguesa, o general Spínola, no final dos anos 60, testemunhava à RTP, a dimensão que a guerra contra o PAIGC tinha vindo a assumir.

“Eu cheguei a Bissau e ouvia-se regularmente… Não direi todos os dias, mas, pelo menos todas as semanas, ataques a Tite que era do lado de lá do rio Geba. Nós ouvíamos os ataques !”

Do outro lado dessa guerra, o PAIGC, na voz de Francisca Pereira, admitia que a frente Sul, contígua à Guiné Conacri, era palco das maiores operações da sua guerra de libertação e respectiva repressão pelos portugueses.

“Não foi nada fácil, foi um período de grande bombardeamento, de grande assalto na Frente Sul ! Eu assisti a assaltos terríveis, que fechavam a nossa entrada da fronteira com a Guiné Conacri, aonde nós [nos] abastecíamos.”

Prender o brilhante engenheiro agrónomo que lidera o PAIGC, Amílcar Cabral, através de uma incursão a Conacri que permitiria aniquilar os meios navais do movimento e libertar os presos portugueses ali detidos torna-se uma ideia que acaba por seduzir o general Spínola.

26 presos portugueses estavam detidos em Conacri pelo PAIGC, incluindo o sargento-aviador António Lobato, o preso mais antigo da guerra dita “colonial”, detido há sete anos, um verdadeiro símbolo.

Numa entrevista a Carol Valade ele descrevia as condições da sua detenção em Conacri.

“É indescritível! A minha cela tinha um bloco de cimento, com um colchão de palha em cima, e dois baldes. Um balde com água que servia para me lavar, se eu quisesse, e para beber e outro balde, exactamente igual, para fazer as minhas necessidades. ”

O general Spínola, não obstante a sua política “Por uma Guiné melhor”, como governador do território, não consegue nem convencer Lisboa de qualquer negociação com Cabral nem tão pouco dizimar o PAIGC que granjeia cada vez mais apoios internacionais, adquirindo armamento, cada vez mais sofisticado.

O comandante de mar e guerra português Costa Correia, que comandou um dos seis navios que vão participar na operação, comenta o que terá acabado Spínola por se deixar convencer perante uma operação como a Mar Verde.

“Em 1969 houve uma tentativa do general Spínola… verificando que era muito difícil obter uma vitória militar plena na Guiné-Bissau, tentou chegar à fala com o PAIGC, o Partido africano para a independência da Guiné e Cabo Verde, e, inclusivamente, encarregou três majores e um alferes do exército português de entrarem em contacto com dirigentes do PAIGC, no sentido de obter um acordo militar que neutralizasse uma parte dos opositores ao regime. Simplesmente houve talvez, intenções subjacentes das cúpulas do PAIGC, que levaram a que dois majores fossem assassinados quando se dirigiam para o local do encontro. E o general Spínola, que era grande amigo deles, e que considerava-nos excelentes oficiais, ficou, realmente, indignado! E, a partir daí, assim, a atitude dele, ao chegar a uma solução pré-política, terá mudado. E então tornou-se mais receptivo à ideia que Calvão lhe apresentou, no sentido de se concretizar um golpe de Estado na Guiné Conacri que apoiava, muito mais, o PAIGC do que propriamente o Senegal. E que nele estivesse incluída a libertação dos prisioneiros portugueses que estavam na prisão em Conacri. Terá sido isso que, psicologicamente e politicamente, levou à mudança de atitude do general Spínola.”

Presidente do Senegal incita FLNG a concertar-se com Portugal

Enquanto isso o próprio Léopold Sedar Senghor, presidente do vizinho Senegal, teria recebido os opositores a Sékou Touré da FLNG a quem teria, mesmo, sugerido, que se entendessem com os portugueses para tentar derrubar o chefe de Estado da Guiné Conacri.

A revelação consta do livro de José Matos “Ataque a Conakry: história de um golpe falhado” da editora Fronteira do caos.

“Eu encontrei aqui nos arquivos portugueses uma reunião entre dois dirigentes importantes da Frente que vão a Dacar e que tem, de facto, uma reunião com o presidente Senghor. Onde, claramente, o presidente Senghor lhes diz que compreende a acção que vai ser tomada, ou, pelo menos, compreende as intenções que existem para derrubar o presidente Sékou Touré. E até chega, mesmo, a sugerir a esses dois dirigentes do “Front” que procurem o apoio português para isso. E, portanto, há, claramente, uma cumplicidade grande do presidente Senghor com uma iniciativa deste género. Dado que também sabemos, historicamente, que o presidente Senghor não morria de amores pelo presidente Sékou Touré ! E, portanto, até é compreensível essa cumplicidade! Pois o presidente Sékou Touré estava completamente alinhado com os regimes de Leste e, nomeadamente, com a União soviética. E o presidente Senghor não tinha esse tipo de alinhamento !

O secretismo vai imperar e o estratega da operação, o comandante Alpoim Calvão, obtém luz verde de Lisboa, do regime de Marcello Caetano, apenas escassos dias antes.

O relato é do comandante Costa Correia !

“Foi a ideia que o comandante Alpoim Calvão conseguiu fazer passar, não só ao general Spínola, como inclusivamente ao presidente do Conselho, o chefe do governo português, Marcello Caetano. Creio que, mesmo, dois dias antes da operação a luz verde, o sinal afirmativo do governo, para que essa operação secreta se concretizasse, foi obtida apenas dois dias antes da operação. O comandante Alpoim Calvão foi, de propósito a Lisboa, procurar convencer o chefe do governo, Marcello Caetano, das vantagens da operação.”

A partir da ilha de Soga, arquipélago dos Bijagós, na então Guiné portuguesa, seis navios camuflados com as cores do PAIGC, movimento armado que luta pela independência, comandados pelo estratega luso Alpoim Calvão fazem-se ao mar para invadir a capital da República da Guiné.

Operação de um secretismo absoluto

Uma operação de um secretismo absoluto, a bordo circula só dinheiro da Guiné Conacri, todo e qualquer vestígio que pudesse permitir identificar os navios é destruído.

O comandante Costa Correia dá-nos o detalhe da frota que tem como objectivo Conacri.

Seis navios: quadro deles são lanchas de fiscalização grandes e dois lanchas de desembarque grandes. Eu comandava uma das lanchas de desembarque grandes, a Montante.

São vários os alvos do punhado de 250 homens, militares portugueses com rosto pintado de preto, comandos africanos do exército luso, mais os militantes da FLNG, da oposição da Guiné Conacri.

Destruir os meios navais do PAIGC e da República da Guiné, bem como os aviões MIG da força aérea guineense, ocupar a central eléctrica para mergulhar Conacri na escuridão, libertar os presos políticos detidos pelo PAIGC, prender Amílcar Cabral e levá-lo para Bissau, derrubar Sékou Touré e anunciar o golpe na rádio são alguns dos objectivos da operação.

Os seis navios aguardam pela noite daquele sábado para intervir.

Sékou Touré nem estava na sua residência que o grupo tem dificuldade em localizar, a rádio também não é tomada.

O campo Boiro, esse sim, fica sob controlo dos assaltantes e os presos portugueses como António Lobato são soltos.

“Foi algo de surreal ! Fui alertado, a meio da noite, por um tiroteio que se aproximou rapidamente do local. E, quase de imediato, uma granada abriu um buraco numa janela condenada da cela onde me encontrava. Ouvi gritar o meu nome ! Tive a certeza absoluta de que estava ali a nossa gente !”

Ismaïl Condé foi testemunha ocular do ataque naquela madrugada e conta a Carol Valade a surpresa dos habitantes de Conacri.

“O ataque ao Campo Boiro começou com o explodir de granadas ofensivas, como se costuma dizer. Com o detonar das armas e os gritos que se ouviam. Depois alguém… (não sei se ele tinha binóculos ?) alertou: “Há aí uns barcos, há aí uns barcos !”

Os fiascos da operação

Um dos grandes fiascos da operação prendeu-se com o facto de os MIG, os aviões da força aérea guineense, que se pretendia neutralizar, para se ficar a salvo de qualquer perseguição eventual, não estarem estacionados no aeroporto.

O relato é do comandante luso Costa Correia !

“Seria essencial, se os MIG tivessem sido destruídos, que os comandos africanos, nomeadamente, e a FLNG tivessem continuado em terra mais algum tempo, o tempo suficiente para que a ocupação do poder se concretizasse.

O grupo de combate “invasor”, digamos assim, que tinha como missão encontrar e destruir os MIG, aviões de combate da República da Guiné, quando chegou ao aeroporto e que viu que não estavam… a partir daí o conceito de operação mudou logo, obviamente !

Teve que ser uma operação a acelerar uma retirada porque seria um grande desastre se os MIG estivessem operacionais, noutra base, e capazes de aniquilar algum dos navios, ainda enquanto estivesse perto das águas territoriais, de modo que poderia ser capturado pessoal, etc., etc. A partir desse momento o comandante Calvão não teve outra alternativa que não fosse re-orientar o conceito da operação para uma retirada e, naturalmente, procurando, pelo menos, salvar ou recolher os prisioneiros portugueses.”

Muitos dos objectivos não serão alcançados.

Na rádio Sékou Touré promete que a batalha só agora começou !

Barcos estrangeiros ainda se encontram estacionados nas nossas águas territoriais. Centenas e centenas de mercenários europeus, de múltiplas nacionalidades, estão em Conacri, mas a batalha prossegue !

António Lobato conta como foi organizada a retirada rumo ao porto de Conacri perante uma população estupefacta !

“Havia uma fila enorme de população e os nossos [portugueses] passaram por essa população, toda junto à praia, e entraram nos botes sem problema nenhum e vieram para os barcos. Isto já eram umas dez da manhã, já ia o sol alto! Desde o navio [via que] aquela população estava perfeitamente estupefacta, parecia pasmada a olhar para tudo aquilo ! Estupefacta ! ”

O comandante Costa Correia, cuja embarcação foi a que mais se expôs ao ter contacto com terra foi mesmo alvo de disparos.

Ele testemunha.

“Os navios tiveram que sair apressadamente do porto, embora com o sol já nascente.

Mas houve disparos contra a minha embarcação, porque era a que estava mais perto. O meu navio foi o que teve a missão, talvez mais delicada, na medida em que foi o único a ter contacto com terra. Os outros ficaram fundeados. Os disparos eram um pouco artesanais, mas se porventura acertassem a bordo evidentemente que teriam causado baixas.

As últimas salvas do império português contra uma potência estrangeira, inclusivamente em período colonial, foram precisamente as do meu navio, comandado por um oficial que tinha manifestado dúvidas sobre o sucesso da operação (risos !)! A última salva do império!”

Então o golpe falhou, como diz o título do livro de José Matos, porém alguns objectivos foram alcançados.

“O grande objectivo da operação, o grande objectivo estratégico, era conseguir o golpe de Estado. E isso não foi alcançado. No entanto a operação não podemos dizer que é uma operação falhada! De facto é uma operação que tem sucessos. E podemos também dizer que os dois grandes sucessos é, justamente, a libertação dos prisioneiros portugueses que estavam em Conacri, e que estavam numa prisão dirigida pelo PAIGC, na cidade. E isso, de facto, é um sucesso que a operação tem. É também a destruição, não só da marinha do PAIGC que estava no porto da cidade, como também da marinha da própria República da Guiné que também é destruída nessa operação. Mas tirando estes dois objectivos que foram, de facto, objectivos bem sucedidos, relativamente ao resto há uma série de fracassos.”

A Operação Mar Verde e as suas consequências é uma reportagem para continuar a acompanhar aqui na rfi !

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro