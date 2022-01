Guiné-Bissau

Nova remodelação governamental na Guiné-Bissau

Palácio do governo da Guiné-Bissau. © LUSA

Texto por: RFI 2 min

Sob proposta do Primeiro-ministro guineense Nuno Nabiam, o Presidente da República validou ontem uma remodelação do executivo que passa a contar com 22 ministérios e oito secretárias de Estado.