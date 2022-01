Umaro Sissoco Embaló dá posse a novos ministros e é criticado por partidos do Governo

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, deu hoje posse aos novos membros do Governo, dizendo que esta remodelação resulta da sua "engenharia pessoal". Perante a contestação de dois dos três partidos que sustentam o Governo no Parlamento, o Presidente lembrou que o partido que venceu as últimas eleições, o PAIGC, não está no poder e, por isso, quem quiser protestar sobre o que dizem ser ingerência no Governo, que ganhe as próximas eleições e forme o seu Governo.

"Nós, antes de realizarmos as eleições presidenciais, houve legislativas, mas quem é que saiu vencedor? Quem é que tinha maior número de deputados? Não é o PAIGC? Este Governo resultou de um consenso do Presidente da República, agora os outros partidos, o que posso aconselhar, é que convém preparem melhor as próximas legislativas para poderem ganhar e assim podem reclamar. Esta geringonça é feita pelo Presidente da República e eu desvalorizo essas reinvindicações", disse Umaro Sissoco Embaló.

Umaro Sissoco Embaló, presidente guineense, 28/1/2022

O Presidente reagia às críticas do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15) e da Assembleia do Povo Unido – Partido Social Democrata da Guiné-Bissau (APU-PDGB). Os dois partidos, que com o PRS, formam a coligação no Governo, não concordaram com a recente remodelação do executivo do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

Em comunicados de imprensa a APU-PDGB, liderada pelo primeiro-ministro Nuno Nabiam e o Madem G-15, chefiado por Braima Camará, criticaram a forma como Umaro Sissoco Embalo está a lidar com a coligação que sustenta o atual Governo.

O Madem G-15 foi muito brando e propôs uma cimeira de líderes de partidos que apoiam o Governo no parlamento. A APU-PDGB é que não poupou nas críticas ao presidente da República. O Partido de Nabiam disse sem rodeios que Umaro Sissoco Embalo será responsável pela sorte do atual Governo no parlamento, quando, por exemplo, este não conseguir aprovar qualquer instrumento de governação.

O partido defende que o primeiro-ministro Nabiam não foi nem tido nem achado na remodelação governamental que apenas tomou conhecimento de entradas e saídas de alguns membros do Governo quando os decretos presidenciais foram apresentados nos órgãos de comunicação social.

O partido de Nabiam afirma, de forma categórica, que o presidente da República não tem estado a obedecer o comando constitucional que dita a separação de poderes entre os órgãos da República.

Ora, dito tudo isso num comunicado do partido, hoje, o primeiro-ministro, Nuno Nabiam compareceu à cerimónia da posse dos novos membros do Governo e ainda disse que concordou com as mexidas no executivo.

"É normal que haja algum desentendimento, isto é um processo e cada um de nós, por vezes, tem a sua visão própria, mas isto é com diálogo que se resolve", afirmou o primeiro-ministro.

Nuno Nabiam, primeiro-ministro guineense, 28/1/2022

O primeiro-ministro acrescentou ainda que as suas relações com o Presidente já estão normalizadas.

