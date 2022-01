Secretário de Estado guineense diz que foi demitido devido a misterioso avião retido em Bissau

Poucos dias após a remodelação governamental, Alfredo Malú, antigo secretário de Estado da Ordem Pública, diz que foi dispensado do Governo devido ao avião retido há meses no aeroporto de Bissau e sobre o qual correm diferentes teorias quanto à sua origem e à sua carga.

Alfredo Malu aproveitou a cerimónia de passagem de gabinete e de dossier de governação para explicar, na sua opinião, o que motivou a sua demissão do Governo.

Disse que tudo se resumiu à sua actuação enquanto secretário de Estado da Ordem Pública na gestão do caso do avião retido no aeroporto de Bissau por ordens do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

Alfredo Malu afirma agora que o Presidente Umaro Sissoco Embaló não gostou do facto de ter dado cobertura à operação mandada realizar pelo primeiro-ministro, operação que culminou com a peritagem internacional do avião Airbus A340.

Esse avião, proveniente da Gâmbia desde o mês de Outubro, tem sido motivo de discórdia entre o primeiro-ministro e o Presidente da Guiné-Bissau.

Alfredo Malu afirma ainda que se limitou a cumprir ordens do primeiro-ministro, disponibilizando agentes da polícia para acompanharem os peritos norte-americanos que inspeccionaram o avião.

Malu defendeu que desde essa sua actuação no caso do avião, a sua relação com o Presidente da República deteriorou ao ponto de ser exonerado do Governo.

O avião, segundo o primeiro-ministro, Nuno Nabiam, teria entrado na Guiné-Bissau de forma ilegal, trazendo carga suspeita a bordo, mas tal acabo por se não se verificar após a vinda dos peritos norte-americanos.

