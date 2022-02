Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: tiroteio junto ao Palácio do Governo

A Guiné-Bissau vive uma situação confusa esta terça-feira, 1 de Fevereiro. Junto ao Palácio do governo foram ouvidos tiros de bazuca e rajadas de metralhadora no início da tarde. No local decorria um conselho de ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.