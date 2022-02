#Guiné-Bissau/Golpe

França condena tentativa de golpe na Guiné-Bissau

Uma captura de um vídeo do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, num discurso em Bissau na terça-feira, 1 de Fevereiro de 2022. AFP - ALIU EMBALO

Texto por: RFI | Mussá Baldé 2 min

Esta quarta-feira, o embaixador de França na Guiné-Bissau e a porta-voz do ministério francês dos Negócios Estrangeiros condenaram “a tentativa de golpe contra o Presidente Umaro Sissoco Embaló". O chefe de Estado guineense afirmou, na terça-feira, que as pessoas que atacaram o Palácio do Governo, enquanto decorria a reunião de Conselho de Ministros, queriam matar o Presidente, o primeiro-ministro e os ministros.