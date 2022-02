Cimeira da CEDEAO com Mali, Guiné-Conacri, Burkina Faso e Guiné-Bissau na ementa

Os dirigentes da CEDEAO reúnem-se hoje em cimeira em Accra para abordar a situação dos países da região que foram abalados por golpes de Estado, o Mali, a Guiné-Conacri e o Burkina Faso, que sofreu um golpe na semana passada, assim como a desestabilização ocorrida na passada terça-feira na Guiné-Bissau que causou pelo menos 11 mortos, segundo fontes governamentais.

Depois de 4 golpes consumados no espaço de apenas 18 meses, a começar pelo Mali, onde se deu um primeiro golpe em 2020 e em seguida em Maio do ano passado, na Guiné-Conacri no passado mês de Setembro e, por fim, no Burkina Faso há uma dezena de dias, a situação deste último país deveria ter um espaço importante nas discussões dos líderes da Comunidade Económica dos Estados da África do Oeste que analisam hoje as conclusões das missões militares e ministeriais efectuadas nos últimos dias no país.

No caso do Burkina Faso, trata-se de saber se vão ser aplicadas novas sanções ao país, para além da sua suspensão já efectiva dos órgãos da CEDEAO. Também suspensos estão o Mali e a Guiné-Conacri, estes países tendo sido igualmente alvo de outras sanções, tais como o encerramento das suas fronteiras com os seus vizinhos, bem como o embargo sobre as transacções comerciais e financeiras com esses países. A situação desses países palco de instabilidade política mas igualmente de violências jihadistas devem ser analisadas nesta cimeira.

Em declarações públicas ontem, o presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, que não vai estar presente na cimeira, alertou sobre a necessidade de a CEDEAO encontrar soluções face à instabilidade regional. “Preocupa-nos a instabilidade que se verifica na região. Em 18 meses tivemos três golpes de Estado e uma tentativa falhada, mas que não deixa de mostrar instabilidade, insegurança e tentativa de fragilização, ainda mais, das instituições democráticas” declarou o chefe de Estado cabo verdiano.

José Maria Neves disse igualmente que a região "tem ainda outros desafios, como o terrorismo e o narcotráfico que devem ser considerados" e que, na sua óptica, deve haver uma “melhoria da governação para que haja políticas públicas consistentes, orientadas para a solução dos problemas das pessoas, para o desenvolvimento sustentável da nossa região e se garantir a paz, a tranquilidade, em toda a região e em todo o continente africano”.

Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, em declarações sobre a cimeira da CEDEAO recolhidas pela Lusa

Referindo-se a um dos outros assuntos que também está na mesa das conversações, a Guiné-Bissau que acaba de ter palco na terça-feira de um assalto contra o Palácio do governo quando lá se encontrava o chefe de Estado a presidir um Conselho de Ministros, um ataque em que morreram pelo menos 11 pessoas, o Presidente de Cabo Verde que no próprio dia do sucedido emitiu uma nota de repúdio, não deixou de dar conta da sua preocupação e da necessidade de recolher mais elementos sobre o que aconteceu. “Estamos a aguardar mais esclarecimentos relativamente aos contornos, aos meandros da tentativa de golpe de Estado. O nosso apelo é para que a gestão do pós-golpe se faça com a necessária contenção para se evitar mais violência”, apelou.

Chefe de Estado de Cabo Verde, José Maria Neves, em declarações sobre a Guiné-Bissau recolhidas pela Lusa

De referir que este acto de desestabilização foi condenado em vários quadrantes, nomeadamente pela própria CEDEAO, como pela união Africana, a ONU e vários países como a França, Portugal, o Brasil e São Tomé e Príncipe. Em declarações públicas na terça-feira à noite, o Presidente guineense disse que se tratou de uma tentativa de golpe de Estado, algo "bem preparado e organizado e que poderá também estar relacionado com gente relacionada com o tráfico de droga” e que quem o perpetrou queria matá-lo a ele, ao Primeiro-Ministro e aos membros do governo.

