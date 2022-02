Guiné-Bissau: Porta-voz do Governo diz que ataque fez 11 mortos

O porta-voz do executivo da Guiné-Bissau, Fernando Vaz, disse, na quarta-feira, que o ataque ao Palácio do Governo, na terça-feira, provocou 11 mortos, entre militares e civis. Fernando Vaz declarou, ainda, que se tratou de um “crime hediondo e inaudita tentativa de assassínio colectivo” de responsáveis do país.

De acordo com o porta-voz do governo da Guiné-Bissau, Fernando Vaz, o ataque de terça-feira provocou 11 mortos: sete pessoas eram militares e paramilitares que se posicionaram em defesa dos elementos das autoridades políticas reunidos em Conselho de Ministros, na presença do Presidente Umaro Sissoco Embaló; uma pessoa era polícia no grupo de insurgentes; e três civis. Fontes militares e médicas tinham, previamente, falado em, pelo menos, seis mortos e quatro feridos.

Fernando Vaz classificou o acto como “crime hediondo e inaudita tentativa de assassínio colectivo” de responsáveis do país, afirmando que o ataque foi “planeado com rigor” e teria contado com apoios de “pessoas com capacidade financeira”.

O porta-voz do Governo não deu mais pormenores sobre o assunto, mas falou na “robustez e meios armados” utilizados pelos agressores e disse que a intenção era “criar o caos, facilitar o caminho de imediato ao crime organizado internacional” para colocar em causa o trabalho de “refundação do Estado” em curso na Guiné-Bissau.

“O Governo saúda a reacção louvável das nossas Forças da Defesa e Segurança que com prontidão, estoicismo e sentido de dever constitucional republicano conseguiram fazer abortar esta hedionda e inaudita tentativa de assassinato colectivo dos dirigentes do Estado da Guiné-Bissau visando, no imediato, provocar o caos, facilitar o caminho ao crime organizado transnacional e bloquear o processo de refundação de estado, reformas políticas, bem como da construcção em curso da nova imagem do país pelas autoridades da Guiné-Bissau”, declarou Fernando Vaz.

A tentativa de golpe foi condenada pela União Africana, pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, através da presidência angolana, pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pela França e por vários outros países.

Na terça-feira à noite, o Presidente guineense afirmou ter-se tratado de um “acto bem preparado e organizado” que poderá também estar ligado a “gente relacionada com o tráfico de droga”.

A vida retoma aos poucos a sua normalidade em Bissau. Há mais gente nas ruas, o comércio reabriu em grande escala, não se veem soldados nas ruas, embora todas as unidades militares estejam em prevenção.

O Governo pediu aos funcionários públicos para que retomem os serviços a partir desta quinta-feira.

