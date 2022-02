Guiné-Bissau: presidente descarta encenação da tentativa de golpe

Soldado junto do Palácio do governo em Bissau a 1 de Fevereiro de 2022.

Dois dias após os ataques ao palácio do Governo guineense, o Presidente Umaro Sissoco Embaló visitou aquele local nesta quinta-feira.Foi ocasião para Embalo levantar o véu sobre o que realmente se passou naquele dia.Disse que durante todo o ataque esteve sempre sentado na sala de reuniões onde presidia ao Conselho de Ministros e que só saiu do local quando foi resgatado por elementos das "Forças Armadas Republicanas" em direção ao Palácio da Presidência.

Na visita ao palácio do Governo, onde são visíveis vestígios das flagelações às portas e paredes, Umaro Sissoco Embaló fez-se acompanhar por jornalistas.

O Presidente aproveitou a presença de jornalistas para voltar a dizer o que pensa do sucedido.

Disse tratar-se de uma clara tentativa de o matar, bem como a todos os membros do Governo, o que, caso acontecesse, seria colocar a Guiné-Bissau novamente em problemas.

Para já, Umaro Sissoco Embaló considera ser triste que o país volte novamente às bocas do mundo pelos piores motivos.

Informou que o caso já foi remetido ao Ministério Público para uma investigação isenta.

Embalo só tem a lamentar, citando as suas próprias palavras, que "algumas pessoas estejam a considerar que se tratou de uma encenação da sua parte”.

"Não há dúvidas. Não há dúvidas. Eu penso que os vestígios mesmo aqui mostram, de facto, o que se passou. Agora há pessoas que gostam de fazer cinema e teatro. Isto é muito sério. Há pessoas que morreram e nem sequer fizemos o funeral. Isto não é brincadeira. É lamentável que as pessoas responsáveis, que dizem (ser responsáveis) eu trato e tratei sempre como responsáveis pensem que isto é teatro. Não. Mas o caso já está no Ministério Público que é o detentor de acção penal. A justiça far-se-á com total transparência. "

Umaro Sissoco Embaló, presidente da Guiné-Bissau, declarações de 3/2/2022

Umaro Sissoco Embaló afirmou que algum sector da sociedade guineense não se conformou que seja ele o Presidente do país, mas lembrou-lhes que o poder é algo divino.

Embaló aproveitou para desmentir rumores sobre a morte do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, para dizer que o general Biague Na Ntan está de boa saúde em tratamento médico aos olhos em Espanha.

A CEDEAO, Comunidade económica dos Estados da África ocidental, na sua cimeira extraordinária desta quinta-feira na capital ganesa, decidiu enviar uma força de estabilização para a Guiné-Bissau, na sequência da intentona falhada desta terça-feira.

A comunidade regional já têve força idêntica no passado (entre 2012 e 2020), desconhece-se até ao momento o calendário da sua mobilização ou sobre o seu contingente.

