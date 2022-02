Guiné-Bissau

Liga Guineense dos Direitos Humanos reclama demissão do Ministro do Interior

Áudio 01:23

Ministro guineense do Interior, Botché Candé, a 9 de Julho de 2020. © rfi/Mussá Baldé

Texto por: RFI 3 min

Em comunicação pública, a Liga Guineense dos Direitos Humanos, pela voz do seu presidente, o advogado Augusto Mário Silva, pediu a "demissão imediata" do Ministro do Ministro do Interior, Botché Candé, que controla as polícias, com a alegação de que este responsável governamental tem-se revelado incapaz de garantir segurança aos cidadãos guineenses.