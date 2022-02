Guiné-Bissau: Governo condena ataques

Fernando Vaz, porta-voz do governo guineense.

O Governo da Guiné-Bissau “repudia com total veemência" o ataque perpetrado contra a rádio Capital e à casa de Rui Landim, analista político. O porta-voz do Governo, Fernando Vaz, disse que foram dadas instruções para a abertura de um inquérito, devendo os responsáveis comparecer diante da justiça.

“O Governo da República da Guiné-Bissau repudia com total veemência o ataque perpetrado contra a Rádio Capital e à residência de um comentador político, Rui Landim, nestes dias”, referiu O porta-voz do Governo, Fernando Vaz.

Fernando Vaz, disse que foram dadas instruções para a abertura de um inquérito, devendo os responsáveis comparecer diante da justiça.

“Foram dadas instruções claras às autoridades policiais competentes para desencadearem todos os mecanismos de investigação, com vista ao apuramento de factos e a tradução de responsáveis à justiça”, detalhou.

O porta-voz do Governo reiterou que o país novo que as autoridades querem construir não revê na violência, salientando ainda que as autoridades tudo farão para colocar um termo nestas “situações de banditismo”.

“O Governo quer assegurar a todos que tudo fará para pôr cobro a estas acções de banditismo, de violência gratuita e garantir a todos o pleno exercício destes direitos que constituem pilares fundamentais da construção do Estado de Direito da nossa jovem democracia, assegurando por outro lado a integridade de todos os cidadãos”, concluiu.

