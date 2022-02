Guiné-Bissau: o dia do ataque contra o palácio do governo

Janela com impacto de bala no Palacio do governo guineense

Há quinze dias, o palácio do governo guineense foi alvo de um ataque em que morreram 8 pessoas. Segundo os testemunhos recolhidos no local, homens armados entraram pelo acesso principal do complexo governamental e irromperam no edifício principal onde estava a decorrer a reunião de Conselho de Ministros presidido, naquele dia, pelo Chefe de Estado.

“Estávamos dentro da sala do Conselho de Ministros, entraram pelo lado da frente junto à estrada principal”, recorda Fernando Vaz, ministro guineense do Turismo e porta-voz do governo que ao apontar para os impactos das balas sobre o edifício central do complexo, mostra em particular um buraco numa parede resultante “de um projétil de uma bazuca que ficou ali e foi desmontado pelos militares. Se entrasse, tinha ido directo para a sala do Conselho de Ministros e morríamos todos”, conta o governante.

“Imobilizaram vários seguranças no átrio, de joelhos”, recorda Fernando Vaz que ao mostrar impactos nos vidros do acesso à Sala do Conselho de Ministros, relata que “entraram e os ministros tiveram que fugir todos pela porta traseira”, o próprio referindo que conseguiu refugiar fora do recinto do palácio do governo durante as 5 horas do assalto.

Peça Liliana Henriques

Lá perto, do outro lado da rua onde fica o palácio do governo, estudantes e funcionários da Universidade Colinas do Boé assistiram à distância aos acontecimentos.

“Eu não sabia mesmo que eram tiros, eu falei para a minha chefe que era roda de carro. Depois sentimos de novo (um estrondo) e ela disse ‘olha vamos para casa’ e começamos a correr. Depois saímos e vimos que estava tudo vazio, as pessoas estavam a correr de um lado para o outro. Ninguém podia dar informação. Quando você perguntava para uma pessoa, ela não te respondia porque estava preocupado com a sua vida”, conta uma funcionária da instituição.

“Ia sair e ao descer a escada, senti aqueles tiros de bazuca. Pensei que pudesse ser o rebentamento do pneu de uma viatura. Subi outra vez e espreitei na janela e constatei que as pessoas estavam a correr. De repente senti um tiro de metralhadora e desci as escadas rapidamente, peguei na minha viatura e arranjei forma de voltar para casa”, conta um colega que também trabalha na universidade, enquanto outra funcionária, num gabinete, recorda: “só ouvi tiros e o apelo das pessoas para sair . Depois, saímos a correr na outra direcção. Fechamos e fomos embora. Isso preocupa todo o mundo, não sou excepção. Preocupo-me com a paz social. Mas de resto, a vida continua, temos de continuar”.

Peça Colinas do Boé

Desde estes acontecimentos, as forças de Defesa e Segurança têm estado a efectuar nos últimos dias buscas casa-a-casa em Bissau à procura de armas, referindo pretender prevenir eventuais novos actos violentos. Segundo relatos de organizações da sociedade civil, estas buscas que se realizam de noite têm ocasionado abusos, agressões e detenções.

Neste mesmo período, a radio ‘Capital FM’, que tem sido uma voz critica face ao poder, foi atacada na semana passada com um balanço de 7 pessoas feridas, entre as quais uma em estado grave. "Um acto isolado", segundo o governo.

Paralelamente, há dias, Rui Landim, estudioso e analista ligado a este órgão de comunicação, viu a sua residência ser atingida por tiros e, de igual modo, a casa de Luís Vaz Martins, advogado e activista dos Direitos Humanos, foi também visada por um ataque.

