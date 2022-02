UE/UA: ”África é o continente do futuro”

A ministra guineense dos Negócios Estrangeiros participou nos trabalhos da 6ª cimeira UE-UA, que terminou esta sexta-feira,18 de Fevereiro, em Bruxelas. Suzi Barbosa considera que a cimeira mostrou que “África é o continente do futuro”, salientando que é preciso continuar a investir na segurança dos africanos.

Para a ministra guineense dos Negócios Estrangeiros, Suzi Barbosa, é preciso investir na segurança de África “porque a instabilidade de África representa instabilidade para a Europa''.

“Eu penso que saímos com a ideia de que África é o continente do futuro, um continente jovem com muita potencialidade. Ficou claro que é muito importante investir na educação, investir na segurança em África porque a instabilidade de África, devido à proximidade, representa instabilidade para a Europa”, reconheceu.

A reunião serviu para os europeus lançarem uma estratégia global de investimentos de 150 mil milhões de euros em África, por um período de sete anos, que deverá financiar projectos nas áreas de infra-estruturas de transportes, redes digitais, energia, saúde e educação.

A responsável pela diplomacia guineense anunciou que “nos próximos dias a Guiné-Bissau vai assinar o Plano Indicativo Nacional, por um período de três anos, num valor de 112 milhões de euros”. Este plano vai permitir desenvolver “vários sectores da cooperação com a União Europeia, nomeadamente da área da saúde, migração, mudanças climáticas e educação”.

A União Europeia comprometeu-se a fornecer pelo menos 450 milhões de vacinas contra a Covid-19 em África até ao verão, mobilizando ainda 425 milhões de euros para aumentar as campanhas de vacinação no continente, assim como a formação de equipas médicas.

Suzi Barbosa mostrou-se satisfeita com este compromisso europeu, referindo que “na Guiné-Bissau o problema não é tanto no número de vacinas para cobrir a população, mas organizarmos a logística e a forma de distribuição [de vacinas] no interior do país", conclui.

Durante a cimeira, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a África do Sul, Egipto, Quénia, Nigéria, Senegal e Tunísia foram escolhidos para receber a tecnologia necessária para produzirem vacinas mRNA.

