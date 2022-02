Ministério Público da Guiné-Bissau impôs obrigação de permanência no país a DSP

O Ministério Público da Guiné-Bissau decretou a obrigatoriedade de permanência no país a Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC. Os partidos com assento no parlamento consideram que a lei não está a ser observada.

Num despacho datado de 21 de Fevereiro, o Ministério Público determina “aplicar ao suspeito Domingos Simões Pereira a medida de coação de obrigação de permanência” no país.

O magistrado do Ministério Pública justifica a medida de coação de obrigação de permanência no país ao líder do PAIGC com uma alegada demora do parlamento em responder ao pedido de levantamento da sua imunidade enquanto deputado e “tendo em conta o perigo que a mesma acarreta para a investigação”.

Num outro despacho, datado de 26 de Janeiro, o Ministério Público pediu ao parlamento para “permitir” que Domingos Simões Pereira fosse “interrogado na qualidade de suspeito”, no âmbito do processo denominado Resgate.

Essa audição deveria ter lugar no dia 01 deste mês, no âmbito do processo relacionado com o alegado apoio financeiro por parte do Governo a instituições bancárias, em que o Ministério Público suspeita que Domingos Simões Pereira, enquanto primeiro-ministro, entre 2014 a 2015, teria lesado o Estado guineense.

Desde 2018, esta é a terceira vez que o Ministério Público pede o levantamento da imunidade parlamentar de Domingos Simões Pereira, sempre no âmbito do chamado processo de resgate aos bancos comerciais do país.

Das duas vezes, o parlamento sempre recusou o pedido, alegando a inexistência de matéria suficiente.

