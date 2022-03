Presidente guineense enfatiza no Ruanda cooperação Sul/Sul

Guiné-Bissau/Ruanda

O presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, foi recebido a 7 de Março em Kigali pelo seu homólogo ruandês, Paul Kagamé. O estadista da Guiné-Bissau enfatizou a importância da cooperação Sul-Sul e o significado dos acordos assinados nas áreas do comércio, turismo e educação.

A Guiné-Bissau e o Ruanda assinaram esta segunda-feira em Kigali 3 acordos de cooperação no âmbito da visita do Chefe de Estado guineense a este país dos Grandes Lagos.

Os acordos rubricados pela Ministra de Estado e dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzi Barbosa, e o seu homológo ruandês, Vincent Biruta, prevêm a cooperação nas áreas de Turismo, Comércio/Investimento e a Educação.

Já a Ministra assinara um Acordo Quadro com o seu homólogo, em Novembro de 2021.

O Chefe de Estado guineense destacou a importância da cooperação Sul/Sul e lembrou que a Guiné-Bissau pode aproveitar a experiência do Ruanda e salientou ainda que a Guiné-Bissau dispõe de um potencial no domínio do Turismo com 88 ilhas para a exploração turística, numa referência ao arquipélago dos Bijagós, reserva da Biosfera.

Presidente guineense (direita, Umaro Sissoco Embaló) em Kigali a 7 de Março de 2022 recebido pelo homólogo ruandês (esquerda, Paul Kagamé). © Presidência da República da Guiné-Bissau

Para o Presidente do Ruanda, Paul Kagame, a visita de Estado de Umaro Sissico Embaló, a primeira de um Presidente da Guiné-Bissau, representa um passo importante no aprofundamento das relações entre Bissau e Kigali.

Paul Kagame aceitou o convite para visitar Bissau muito brevemente e a data será acordada por via diplomática.

O primeiro dia da visita de 48 horas do Presidente da Guiné-Bissau ao Ruanda, ficou igualmente marcada por uma visita ao Memorial do Genocídio.

Ouça aqui um excerto da alocução do presidente guineense.

Umaro Sissoco Embaló, 7/3/2022, Presidência da República da Guiné-Bissau

Com a colaboração da assessoria de imprensa da Presidência da República da Guiné-Bissau.

