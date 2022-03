Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: familiares de detidos contestam prisões preventivas

Palácio de Bissau após o ataque de 1 de Fevereiro de 2022. © Charlotte Idrac / RFI

Texto por: Miguel Martins 2 min

Na Guiné-Bissau está a ser investigada a tentativa de golpe de 1 de Fevereiro com registo de rusgas e uma série de detenções. Com relatos de familiares de detidos a denunciar, porém, supostas ilegalidades em relação ao não cumprimento do prazo máximo de prisão preventiva de 48 horas para o suspeito comparecer perante um juiz.