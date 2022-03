Guiné-Bissau: PAIGC marca congresso para 19 a 21 de Março

#Guiné-Bissau/PAIGC

Este fim de semana, o PAIGC marcou o seu 10° congresso para os dias 19, 20 e 21 de Março, depois de alguns adiamentos. O partido afirma ser vítima de perseguições por parte do actual regime e diz que os sucessivos adiamentos devem-se à acção dos detentores do poder.

Para o partido, trata-se de manobras dilatórias por parte dos adversários no sentido de impedir a realização do décimo congresso. Entenda-se como adversários o elementos do atual poder político na Guiné-Bissau.

É a terceira vez que o PAIGC está a marcar uma data para a realização do congresso. Era para ter sido em Fevereiro e não aconteceu. Na altura, foi apontado que estava em vigor a restrição de circulação de pessoas devido ao estado de alerta sanitário por causa do coronavírus. O PAIGC disse que se tratava de uma medida no sentido de impedir o seu congresso já que outros partidos tinham realizado congressos mais ou menos no mesmo período.

Depois, o décimo congresso do PAIGC seria agendado para início de Março, mas uma providência cautelar interposta por um militante fez adiar a reunião magna. O PAIGC acha que se tratou de um militante que estaria a ser manipulado pelos adversários do partido.

Na reunião do Comité Central, que é o órgão máximo do PAIGC entre congressos, realizada na sexta-feira, ficou decidido que o congresso deve ter lugar entre 19 e 21 deste mês. Também vão ser repetidas todas as conferências de escolha de delegados ao congresso.

O líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, entende que esta será a única forma de desbloquear o congresso e acabar com o que diz serem manobras políticas e judiciais dos adversários.

Oiça aqui a reportagem de Mussa Baldé.

Reportagem de Mussa Baldé de 14 de Março de 2022

