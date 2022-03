Guiné-Bissau: DSP acusa Sissoco Embaló de ataque ao PAIGC

Guiné-Bissau

Sede do PAIGC, Bissau.

O PAIGC considera inexistentes as condições para iniciar o seu 10º congresso, previsto para este sábado, devido à acção da polícia. Ontem, a Polícia de Intervenção Rápida interrompeu os trabalhos preparativos do congresso com recurso a granadas de gás lacrimogéneo e, hoje, impediu o acesso à sede do partido. O 10º congresso ordinário do PAIGC deveria ter arrancado hoje em Bissau.

Publicidade Continuar a ler

O PAIGC considera inexistentes as condições para iniciar o seu 10º congresso, previsto para este sábado, devido à acção da polícia.

Ontem, a Polícia de Intervenção Rápida interrompeu os trabalhos preparativos do congresso com recurso a granadas de gás lacrimogéneo e, hoje, impediu o acesso à sede do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde em Bissau.

Várias pessoas ficaram feridas na acção da polícia. O 10º congresso ordinário do PAIGC deveria ter arrancado hoje em Bissau.

O líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira acusa o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló de ser o mandante de tudo o que passou ontem na sede do partido.

O Presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira visitou hoje os militantes do partido feridos ontem na acção da polícia que interrompeu a reunião do Comité Central.

A reunião era para preparar os documentos finais que deveriam ser analisados hoje, dia em que era suposto arrancar o 10º congresso do PAIGC.

A Polícia atirou granadas de gás lacrimogéneo, obrigando a saída forçada de militantes de dentro da sede e esta manhã já não deixava ninguém entrar no edifício.

A Polícia diz que estava apenas a fazer cumprir uma decisão de um juiz que mandou embargar a realização do congresso na sequência de uma providência cautelar movida no tribunal por um militante.

Para o líder do PAIGC a questão não tem nada que ver com o Direito. A questão é do foro político, disse Domingos Simões Pereira.

“Eu não quero discutir Direito, porque a tentativa é levar o povo a pensar que o problema que se coloca é um problema de Direito. Não, coloca-se um problema político. Temos um soberano, o senhor Sissoco [Umaro Sissoco Embaló], confortavelmente instalado, agora parece que em Dacar, mandando os seus lacaios ir à sede do PAIGC provocar todo este conjunto de distúrbios. Aquilo que nós constatamos: pessoas com fracturas, pessoas que inalaram gases, pessoas que foram feridas pelos vidros que eles próprios [polícias] partiram. Nós temos imagens que mostram claramente o momento em que os polícias forçaram a porta, partiram os vidros para entrar na sede em que se encontravam pessoas que estavam ordeiramente sentadas a produzir uma reunião política. Em que país é que estamos? Em que século é que estamos? Onde é que estamos ao ponto de ir perturbar? Forças da ordem?”, sublinhou Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC na Guiné-Bissau.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro