Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: PAIGC admite realizar congresso virtual

Áudio 01:38

PAIGC admite realizar congresso virtual AFP - SEYLLOU

Texto por: Mussá Baldé 2 min

O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde admite realizar o 10° congresso do partido via internet, através de uma das plataformas de conferências virtuais. A possibilidade está agora a ser analisada, depois de a polícia ter interrompido os trabalhos preparativos do congresso com recurso a granadas de gás lacrimogéneo.