ONU avisa que golpe de Estado não será aceite na Guiné Bissau

Guiné-Bissau

Umaro Sissoco Embaló, Presidente da Guiné-Bissau, recebeu uma delegação das Nações Unidas com esta organização a garantir que um golpe de Estado no país não será aceite.

Uma delegação da Organização das Nações Unidas esteve em Bissau e reforçou junto do Presidente Umaro Sissoco Embaló que um golpe de Estado no país não será aceite, transmitindo as condolências pela morte de 11 pessoas na tentativa de golpe do dia 1 de fevereiro.

A delegação das Nações Unidas esteve com o Presidente Umaro Sissoco Embaló a quem, oficialmente, foi transmitir as condolências pela morte de 11 pessoas na sequência da tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro.

O diplomata ganês, Mussa Fatau, que preside a missão da ONU a Bissau, disse aos jornalistas que foi reforçar perante Umaro Sissoco Embaló a condenação das Nações Unidas aos acontecimentos e reafirmar que para a ONU golpes de Estado não podem ser aceites em qualquer parte do mundo, muito menos na Guiné-Bissau.

Disse ter aproveitado também para abordar com o Presidente guineense a situação actual do Mundo como os impactos da pandemia da covid-19, a guerra na Ucrânia e o terrorismo em África, especialmente a sul do Sahel.

Neste aspecto, Mussa Fatau sublinhou que a África precisa de líderes fortes e Umaro Sissoco Embaló é um dos visionários africanos que precisam ser acarinhados.

De seguida, a delegação da ONU reuniu-se com os partidos com assento parlamentar. À saída do encontro, o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, disse ter transmitido a preocupação com a situação política no país, que na sua opinião, é marcada por graves violações dos direitos civis e políticos de opositores ao atual poder na Guiné-Bissau.

Simões Pereira disse ter recomendado uma presença mais forte da comunidade internacional no acompanhamento da situação na Guiné-Bissau.

