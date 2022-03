Guiné-Bissau: governo prolonga estado de alerta sanitário

Covid-19/Guiné-Bissau

Na Guiné-Bissau, o governo decidiu prolongar por mais 90 dias o estado de alerta sanitário para conter a Covid-19. As autoridades querem forçar as pessoas vacinar-se. Desde que a pandemia foi oficialmente decretada na Guiné-Bissau, em março de 2020, o país já registou um total acumulado de 8.140 casos e 170 vítimas mortais.

Publicidade Continuar a ler

Até aqui, o período de vigência do estado de alerta sanitário era de 15 ou 30 dias, mas desta vez o governo decidiu decretá-lo para três meses.

Até 23 de junho, a Guiné-Bissau estará em Estado de Alerta Sanitário.

As autoridades reconhecem que casos de infecção pela Covid-19 têm estado a diminuir na Guiné-Bissau e nos países limítrofes, mas que ainda é preciso apertar com as medidas restritivas.

A intenção é, por exemplo, obrigar as pessoas a vacinar-se, uma vez que existe um reduzido número de guineenses vacinados contra a Covid-19, isto apesar de o país contar com um bom número de doses de vacinas.

As medidas restritivas vão continuar, nomeadamente, o uso obrigatório de máscara na via pública, a higienização das mãos quando se vai a uma repartição pública e o distanciamento físico de pelo menos um metro.

Todas estas medidas estão no decreto do governo, mas na prática existem poucas pessoas a respeitá-las.

O decreto do governo, promulgado pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, diz que as liberdades, direitos e garantias fundamentais dos cidadãos são restringidas, mas permite actividades políticas, desde que respeitadas as regras de distanciamento e do uso da máscara.

O decreto reafirma ainda que quem entra na Guiné-Bissau tem de apresentar o certificado de que está vacinado e ainda um teste negativo à Covid-19, caso contrário sujeita-se ao pagamento de uma coima no posto da fronteira por onde entrou.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro