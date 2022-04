Governo da Guiné-Bissau ameaça fechar 86 rádios nos próximos dias

Guiné-Bissau

A partir de segunda-feira, dia 04 de abril, 86 radiodifusoras têm 72 horas para se regularizarem a sua situação: ou pagam aquilo que foi fixado pelo Estado para terem licença provisória de emissão ou fecham.

Publicidade Continuar a ler

A medida, anunciada pelo ministro da Comunicação Social, Fernando Mendonça, visará rádios de cobertura nacional, regional e ainda rádios comunitárias.

Fernando Mendonça, antigo jornalista da Rádio Nacional, agora ministro, defendeu que não se trata de qualquer tentativa de cercear a liberdade de expressão, mas sim o cumprimento da lei.

O ministro disse ainda que há rádios em situação irregular desde 2017, mas que se recusaram a responder às notificações do Governo.

Sabino Santos, um dos dirigentes da rádio privada Capital FM, estranha toda esta démarche do Governo.

"O que está a acontecer com a Rádio Capital é um claro abuso de poder. O poder político instalado decidiu afrontar a Radio Capital e, neste momento, as instância judiciais não são sequer capazes de chamar a atenção. Seria muito bom para o país que quando existem estruturas a abusar, existissem outras capazes de chamar a atenção. Infelizmente não há nada a fazer porque todas as lutas que nós promovemos em defesa da democracia estão posta sem causa e ninguém consegue levantar a voz neste país", disse Sabino Santos.

A rádio Capital, atacada e vandalizada por homens armados, desde o dia 07 de fevereiro, é uma das rádios que poderá ser encerrada. Sabino Santos diz que há uma clara perseguição à Capital FM no intuito de silenciá-la de vez.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro