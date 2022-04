Guiné-Bissau: Rádios Comunitárias lutam pela sobrevivencia

Guiné-Bissau

O ministério da Comunicação Social da Guiné-Bissau emitiu esta quinta-feira, 7 de Abril, uma ordem que prevê o encerramento de 79 rádios por falta de pagamentos de licença de emissão. Algumas rádios encerraram as emissões, porém as rádios comunitárias procuram apoios junto dos parceiros internacionais para continuar a emitir.

Publicidade Continuar a ler

Algumas rádios, sobretudo as rádios comerciais de Bissau, cortaram a emissão desde ontem, outras, as do interior, as rádios comunitárias, continuam a emitir.

Fonte da Rede Nacional das Rádios Comunitárias -RENARC- indicou à RFI que a orientação dada aos directores vai no sentido de aguardarem pelo menos até segunda-feira, dia em que, em princípio, uma equipa do Ministério da Comunicação Social vai ao terreno encerrar as estações de forma compulsiva.

A RENARC continua a afirmar que as rádios comunitárias estão dispostas a arranjar recursos, junto dos parceiros internacionais, para pagar as dívidas relacionadas com a renovação da frequência de emissão, mas primeiro é preciso que cada rádio saiba o que deve.

No que diz respeito a Bissau, algumas rádios liquidaram as suas dívidas junto do Ministério da Comunicação Social e agora aguardam que a equipa de Inspeção faça uma vistoria aos equipamentos para saber se continuam a emitir nas frequências e quais os parâmetros que serão atribuídos.

O vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, o jurista Bubacar Turé, considera que a decisão do Governo de encerrar 79 rádios é “o último golpe contra a liberdade de expressão na Guiné-Bissau”.

A ordem de encerramento compulsivo das rádios acontece na mesma altura em que quatro órgãos de comunicação social do Estado, Jornal “No Pintcha”, Televisão da Guiné-Bissau, Rádio Nacional e Agência de Notícias da Guiné, iniciaram um movimento de greve por seis dias úteis.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro