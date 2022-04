Guiné-Bissau: "aumento do preço dos combustíveis pode causar um caos social"

Guiné-Bissau

A Associação dos Consumidores de Bens e Serviços da Guiné-Bissau está preocupada com um possível aumento do preço dos combustíveis. A acontecer, alerta a associação, pode causar “um caos social”.

O presidente da Associação dos Consumidores de Bens e Serviços da Guiné-Bissau, Bambo Sanhá, está preocupado com um eventual aumento do preço dos combustíveis no país e alertou que pode causar um “caos social”.

“Os operadores económicos estão a ameaçar fechar as bombas de gasolina (...) porque têm ruptura de combustível e estão a exigir aumentos. Tendo em conta a situação actual que o país atravessa, o aumento do preço dos combustíveis pode causar um caos social, uma vez que os preços dos produtos já estão insuportáveis”, sublinhou Bambo Sanhá, em declarações à agência de notícias Lusa.

“A população guineense há muito tempo que não tem poder de compra e a situação está agora agravada pela Covid-19 e pela guerra na Ucrânia”, acrescentou o dirigente da Associação dos Consumidores de Bens e Serviços da Guiné-Bissau,

“O consumidor guineense está cada vez mais sufocado e isso põe em causa a segurança alimentar das nossas populações. Quem não tem poder económico, não está em condições de se alimentar em quantidade e em qualidade. A situação deve ser combatida, em primeiro lugar, pelo Governo, enquanto primeiro responsável na protecção e defesa dos mais vulneráveis”, afirmou.

