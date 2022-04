Guiné-Bissau

Advogados acusam Estado-Maior guineense de impedir soltura de militares detidos

Quatro advogados guineenses denunciaram um alegado impedimento pelo Estado-Maior das Forças Armadas da saída das prisões de 14 militares acusados de terem perpetrado o ataque contra o Palácio do Governo em Bissau, no passado dia 1 de Fevereiro de 2022. © AFP

Texto por: Mussá Baldé 1 min

Quatro advogados guineenses deram hoje uma conferência de imprensa para denunciar um alegado impedimento pelo Estado-Maior das Forças Armadas da saída das prisões de 14 militares. Os detidos são suspeitos de envolvimento na tentativa de golpe de Estado do passado dia 1 de Fevereiro. Os advogados dizem que a Guiné-Bissau "bateu no fundo" no que concerne ao desrespeito pelo Estado de Direito.