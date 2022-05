Primeiro-ministro de Cabo Verde em Bissau

#Guiné-Bissau/Cabo Verde

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, está em Bissau para uma visita de trabalho com vista a reforçar as relações bilaterais e o diálogo político entre os dois países.

Esta é a primeira visita que o chefe do Governo de Cabo Verde faz à Guiné-Bissau e o objectivo é o “reforço de cooperação e aprofundamento da histórica relação entre os dois Estados”.

Ulisses Correia e Silva chegou no domingo a Bissau. Esta segunda-feira, a agenda tem um encontro com o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, e a deslocação à Assembleia Nacional Popular, onde fará uma visita de cortesia ao presidente do parlamento, Cipriano Cassamá. Depois, Ulisses Correia e Silva vai ser recebido pelo chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, na Presidência da República.

Ulisses Correia e Silva anunciou parcerias entre os dois países, nomeadamente a retoma das ligações aéreas entre as cidades da Praia e de Bissau.

Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro cabo-verdiano, registo da agência Lusa, 9/5/2022

O primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, afirmou que quer ver reactivado o princípio do passado que preconiza “Guiné e Cabo Verde, dois corpos um coração”, ao referir-se à intenção de os dois países avançarem com projetos de cooperação, nomeadamente nas novas tecnologias, no ensino e na diplomacia.

Nuno Gomes Nabiam, primeiro-ministro guineense, registo da agência Lusa, 9/5/2022

O programa conta também com uma visita à empresa que importa e distribui medicamentos na Guiné-Bissau, Saluspharma, para a qual a cabo-verdiana Inpharma entrou em 2019, e um jantar oficial oferecido pelo primeiro-ministro guineense.

Esta terça-feira, último dia da visita, o primeiro-ministro cabo-verdiano visita a Escola Nacional da Administração, a Faculdade de Medicina e tem um encontro com a comunidade cabo-verdiana.

