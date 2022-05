Guiné-Bissau

PR guineense convoca reunião do Conselho de Estado e encontro com partidos políticos

Áudio 01:23

Umaro Sissoco Embaló, Presidente da Guiné-Bissau. © AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: Mussá Baldé 2 min

O Presidente guineense convocou para segunda-feira uma reunião do Conselho de Estado para analisar a situação sociopolítica do país, sendo que ainda antes, vai reunir-se já nesta sexta-feira com o presidente do parlamento e com os partidos políticos com assento parlamentar.