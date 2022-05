PR guineense exonerou o Ministro da Economia

Guiné-Bissau

O Presidente guineense exonerou hoje o ministro da Economia, Vítor Mandinga. Segundo o decreto lido pelo porta-voz da Presidência, esta decisão foi tomada sob proposta do Primeiro-ministro para “garantir o regular funcionamento do ministério e por conveniência política”.

Ainda de acordo com o decreto presidencial, “as funções de ministro da Economia, Plano e Integração Regional passam a ser exercidas temporariamente pelo primeiro-ministro”.

Vítor Mandinga, economista formado em Portugal e actor preponderante do sector no país, tinha pedido no dia 5 de Novembro de 2020 a demissão do cargo alegando que a nomeação do vice-primeiro-ministro e coordenador para a área da Economia, Soares Sambu, lhe esvaziou as competências orgânicas e por estar em desacordo com o Orçamento Geral do Estado para 2021.

Na altura, o primeiro-ministro guineense não aceitou o seu pedido de demissão, tendo o ministro permanecido no pelouro até hoje.

