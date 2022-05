Partidos mostram-se contra possível dissolução do Parlamento na Guiné-Bissau

Guiné-Bissau

O PRS e o PAIGC estão contra a dissolução do Parlamento na Guiné-Bissau, com o líder do PRS, Fernando Dias, a ter dito ao Presidente Umaro Sissoco Embaló que o momento "não é oportuno".

Publicidade Continuar a ler

O Presidente Umaro Sissoco Embaló chamou os partidos para lhes dizer que vai dissolver o Parlamento e eventualmente fazer mudanças a nível da governação do país.

Os partidos com assento no Parlamento tiveram quase todos opinião própria sobre esta possível decisão do Presidente, mas quem foi de forma categórica contra o que o Presidente pretende fazer foi o PAIGC e o Partido da Renovação Social (PRS).

O presidente do PRS, Fernando Dias, que é também ministro no actual Governo explicou porque é que o seu partido é contra esta intenção de Umaro Sissoco Embaló.

"O Presidente da República convocou-nos para um encontro de trabalho e nesses encontro acabou por nos anunciar a ideia da dissolução do Parlamento, nós enquanto partido PRS entendemos que não é oportuno, neste momento, a queda do Parlamento, então aconselhamos o Presidente a não dissolver o Parlamento", disse Fernando Dias.

O líder do PRS diz que Umaro Sissoco Embaló "tem mais elementos" para avaliar a necessidade da dissolução do Parlamento, mas "enquanto partido membro da coligação" Fernando Dias diz-se contra.

Quanto à manutenção da coligação do Governo perante estas ameaças do Presidente, Fernando Dias diz que é "um assunto a discutir posteriormente".

Os outros partidos que integram o Governo, o MADEM G-15 e a APU-PDGB e o PND, mostraram-se compreensivos com a decisão do Presidente, dizendo que este tem as prerrogativas constitucionais para promover as mudanças que pretende levar a cabo a nível do cenário político guineense.

Na próxima segunda-feira vai ser conhecida a decisão final do Presidente.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro