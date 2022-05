Guiné-Bissau

Possível dissolução do Parlamento na Guiné-Bissau serve "agenda pessoal" de Umaro Sissoco Embaló

O Presidente Umaro Sissoco Embaló deu a entender que quer dissolver o Parlamento, mas medida revela agenda pessoal para controlar tudo, denuncia analista. RFI/Miguel Martins

Texto por: Catarina Falcão

A possível dissolução do Parlamento na Guiné-Bissau pode esconder uma "agenda pessoal" do Presidente Umaro Sissoco Embaló, considera o professor de Direito da Universidade Bissau, Fodé Mané, com o chefe de Estado guineense a querer nomear um Governo de iniciativa presidencial que acabe com a oposição política no país.