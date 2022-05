Guiné-Bissau: Presidente dissolve Parlamento

Guiné-Bissau

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro SIssoco Embaló, anunciou esta segunda-feira, 16 de Maio, a dissolução do Parlamento, mantendo Nuno Nabiam como primeiro-ministro até à realização de eleições em Dezembro.

Umaro SIssoco Embaló deverá igualmente manter Soares Sambu como vice-primeiro-ministro do país.

Analistas políticos guineenses admitem que o Presidente manteve Nuno Nabiam e Soares Sambu com a incumbência de liderarem um novo Governo, mas de iniciativa presidencial .

O chefe de Estado guineense justificou a dissolução do Parlamento com o facto desta instituição recusar a fiscalização do Tribunal de Contas.

O Parlamento recusa a levantar imunidade parlamentar de vários deputados suspeitos de crimes de administração danosa de fundos públicos, peculato e corrupção.

A reunião do Conselho de Estado durou poucos minutos, tempo suficiente para o Presidente comunicar a sua decisão.

É a segunda vez que o Parlamento guineense, eleito democraticamente, é dissolvido. Em 2003, o falecido Presidente Kumba Ialá dissolveu o órgão, alegando que os deputados estariam a tentar subtrair os poderes do Presidente da República, através de um processo de revisão Constitucional.

As eleições legislativas estão previstas para 18 de Dezembro.

