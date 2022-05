Primeiro contingente das forças da CEDEAO chegou hoje a Bissau

Guiné-Bissau

O primeiro contingente de militares que vão integrar a Missão de Estabilização e Segurança na Guiné-Bissau, decidida pelos líderes da CEDEAO, chegou a Bissau nas primeiras horas desta quinta-feira. A força tem como principal objectivo ajudar a garantir a segurança do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, conforme determinou a cimeira de chefes de Estado da CEDEAO, realizada em fevereiro, no Gana.

Publicidade Continuar a ler

Este contingente é para já constituído de 90 militares do Senegal. Chegaram a Bissau já madrugada dentro, após uma viagem por terra de cerca de 10 horas.

Atravessaram a fronteira entre o Senegal e a Guiné-Bissau, nas localidades de Mpack, do lado senegalês, e Djegue, do lado da Guiné-Bissau.

Vieram em 18 carros e sempre escoltados por elementos das Forças Armadas guineenses, elementos do Estado-Maior, da Guarda Nacional e do Ministério da Defesa.

Não foi registado qualquer incidente entre São Domingos até Bissau, numa distância de cerca de 130 quilómetros.

O contingente está instalado no Clube Militar, no bairro da Santa Luzia, a escassos metros do Ministério da Defesa guineense.

Nos próximos dias está prevista a chegada de mais militares que vão compor a Missão de Estabilização e Segurança na Guiné-Bissau. No total serão 631 militares da Nigeria, Togo e Senegal.

A data exacta da chegada dos restantes militares da missão da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental depende muito de aspectos logísticos, conforme disse à RFI fonte do Estado-Maior das Forças Armadas guineenses.

A missão deverá permanecer na Guiné-Bissau durante 12 meses.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro