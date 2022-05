#Guiné-Bissau

Nuno Gomes Nabiam defende "governo inclusivo"

Primeiro-ministro guineense Nuno Gomes Nabiam. Bissau,14 de Fevereiro de 2022. © Liliana Henriques / RFI

Texto por: RFI 1 min

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, é reconduzido no cargo esta terça-feira. Em declarações aos jornalistas, o chefe do executivo disse querer um "governo inclusivo" que reúna todas as “franjas da sociedade”.