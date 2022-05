PAIGC admite integrar Governo de iniciativa presidencial

#Guiné-Bissau

Palácio do Governo, Bissau.

Na Guiné-Bissau, o PAIGC admite vir a integrar o Governo de iniciativa presidencial. "O PAIGC vai participar, em princípio vai participar”, afirmou o comandante Manecas dos Santos, depois de um encontro com o Presidente Umaro Sissoco Embaló esta quarta-feira.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse, na terça-feira, querer que o próximo Governo seja inclusivo, ou seja, com a presença de todos ospartidos políticos, sobretudo dos que estão representados no Parlamento. Um Parlamento que dissolveu na semana passada para marcar eleições legislativas antecipadas para 18 de Dezembro.

Havia dúvidas sobre se o PAIGC aceitaria integrar este futuro governo de iniciativa presidencial. Esta quarta-feira, as dúvidas foram dissipadas após um encontro entre Umaro Sissoco Embaló e uma delegação do PAIGC no Palácio da Presidência, em Bissau.

Dois membros seniores do PAIGC, o comandante Manecas dos Santos, veterano da luta armada pela independência, e o dirigente Adriano Ferreira (Atchutchi), foram ao Palácio dizer ao Presidente que o PAIGC aceita integrar o futuro governo.

No final, o comandante Manecas dos Santos disse aos jornalistas que o PAIGC, como maior partido da Guiné-Bissau, nas suas palavras, não poderia ficar de fora do governo e que tem como finalidade realizar as próximas eleições legislativas, marcadas para 18 de Dezembro.

“Nós viemos aqui no sentido de ajudar a preparar a formação do Governo de iniciativa presidencial, que vai acontecer dentro de alguns dias. O PAIGC vai participar, em princípio vai participar”, afirmou o comandante.

Com esta abertura do PAIGC, o executivo, liderado por Nuno Nabiam, poderá ser anunciado nos próximos dias. Algumas fontes admitem que até ao final da semana seja conhecido o elenco governamental.

Oiça aqui a reportagem de Mussá Baldé, correspondente da RFI em Bissau.

Reportagem de Mussa Baldé de 25 de Maio de 2022

