Guiné-Bissau: Nuno Nabiam justifica exclusão do PAIGC do novo governo

Novo governo/Guiné-Bissau

A Guiné-Bissau anunciou esta quinta-feira, 9 de Julho, a composição do novo executivo chefiado pelo primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam. De acordo com o decreto presidencial, o novo governo é composto por 24 ministros e 12 secretários de Estado. Os novos governantes tomaram possa hoje.

O primeiro-ministro guineense, Nuno Nabiam, lembrou, em conferência de imprensa, que o PAIGC descartou participar no governo, não obstante o repto que lhe tinha sido lançado.

"Um governo de iniciativa presidencial deve ter essa amabilidade de convidar todos os partidos para fazer parte deste governo. Infelizmente, houve negociações. Indigitei o vice primeiro-ministro para negociar com o PAIGC e decidiram não integrar o governo. Portanto, esta decisão é a decisão unilateral do PAIGC e nós não podemos dizer mais do que isto", defendeu o chefe do executivo.

De salientar que durante a cerimónia de tomada de posse do novo executivo, que teve lugar esta sexta-feira, o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, lamentou que o PAIGC não tenha integrado o novo governo, mas enalteceu o facto do partido se mostrar disponível a coabitar com a presidência da República.

Por sua vez, o PAIGC, partido que venceu as eleições legislativas de 2019, disse que não integrou o executivo porque o Presidente da República não aceitou as suas exigências, nomeadamente o fim de medidas de coação contra o seu líder Domingos Simões Pereira, impedido de sair do país.

Ouça aqui o registo de Nuno Nabiam, facultado pelo nosso correspondente na Guiné-Bissau, Mussá Baldé:

Nuno Nabiam, PM guineense, 10-06-2022

