Ministros do PRS exonerados por falharem tomada de posse

Três dirigentes do PRS que tinham sido nomeados ministros foram exonerados esta sexta-feira, 10 de Junho, por faltarem à tomada de posse do Governo de iniciativa presidencial. O Presidente Umaro Sissoco Embaló lamentou que o PAIGC não tenha integrado o novo executivo.

Durante a cerimónia de tomada de posse do novo executivo, o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, lamentou que o PAIGC não tenha integrado o novo Governo, mas enalteceu o facto do partido se mostrar disponível a coabitar com a presidência da República.

Por sua vez, o PAIGC, partido que venceu as eleições legislativas de 2019, disse que não integrou o executivo porque o Presidente da República não aceitou as suas exigências, nomeadamente o fim de medidas de coação contra o seu líder Domingos Simões Pereira, impedido de sair do país.

O PRS viu três dirigentes do partido que tinham sido nomeados ministros- Fernando Dias, presidente em exercício do PRS, nomeado ministro de Estado e dos Recursos Naturais, Mário Fambé, indicado para a pasta da da Energia e Indústria, e Tcherno Djaló, que ia ocupar a pasta da Educação- exonerados por faltarem à tomada de posse.

De acordo com a agência de notícias Lusa, o PRS afirmou que as nomeações para o Governo não foram feitas como combinado entre o partido e a Presidência. O partido, que participa no Governo com dois ministros e cinco secretários de Estado, reúne hoje a comissão política.

O Presidente guineense pediu ao primeiro-ministro, Nuno Nabiam, para reforçar a acção governativa- sugerindo não exonerar os técnicos intermédios apenas por serem de diferentes cores partidárias-e avisou que ia estar mais atento ao trabalho do Governo.

Umaro Sissoco Embaló instou ainda o Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral da República a realizarem uma auditoria rigorosa a todos os Ministérios e departamentos do Estado, tudo no sentido de luta contra a corrupção.

Com a colaboração de Mussá Baldé

