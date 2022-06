Novo governo/Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: dirigentes do PRS não tomaram posse por "lapso de comunicação"

Áudio 01:28

Novo Governo da Guiné-Bissau. 10/06/22 © Facebook Nuno Gomes Nabiam

Texto por: Mussá Baldé 1 min

O porta-voz do PRS da Guiné-Bissau garante que os três dirigentes do partido não tomaram posse como ministros do novo governo por "lapso de comunicação".