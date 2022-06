Política

Braima Camará regressa a Bissau e condena golpe de Estado contra Presidente Embaló

Na Guiné-Bissau, Braima Camará, líder do Madem-G15 (Movimento para a Alternância Democrática), regressou hoje a Bissau e condenou os acontecimentos que marcaram o país, com destaque para a tentativa de golpe de Estado de 01 fevereiro e os atentados contra a vida do lider da união para mudança, Agnelo Regala.