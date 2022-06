Cidadão franco-guineense dado como desaparecido há duas semanas em Casablanca

Guiné-Bissau / França

Tamble Cardoso, cidadão franco-guineese de 49 anos é dado como desaparecido desde do dia 5 de Junho de 2022, quando estava a efectuar uma escala no aeroporto de Casablanca de onde devia seguir viagem para Lyon, em França.

Tamble Elísio Gomes Cardoso, cidadão franco-guineense de 49 anos, foi dado como desaparecido desde o passado dia 5 de Junho em Casablanca em Marrocos, quando se encontrava a efectuar uma escala no aeroporto daquela cidade, oriundo de Bissau rumo a França onde ia visitar a família. Com estatura média, de 1 metro e 72, magro, Tamble Cardoso tem problemas de saúde, designadamente sintomas de depressão.

Tamble Cardoso que se encontrava a viajar juntamente com um primo rumo a França no passado dia 4 Junho, estava a efectuar uma escala em Casablanca antes de apanhar o voo daquele dia para Lyon, enquanto o primo seguia por seu lado rumo a Paris. Após sentir-se indisposto, falhou um primeiro voo.

Depois do primo viajar para Paris, Tamble Cardoso acabou por pernoitar no aeroporto, na perspectiva de apanhar o voo seguinte.

No dia 5 de Junho, ele foi visto pelas câmaras de vigilância do aeroporto a fazer fila para seguir no avião em direcção de Lyon. Contudo, ele voltou atrás para ir à procura da mochila, falhou novamente o voo, saiu do aeroporto e desapareceu, segundo relata um outro primo dele, Nu Barreto, artista radicado aqui em França conhecido das nossas antenas.

Ainda de acordo com Nu Barreto, apesar de Tamble Cardoso ter sido visto por algumas testemunhas em Casablanca, o seu paradeiro continua desconhecido. "Desapareceu naquela área onde foi visto por várias pessoas. Viram-no, encontraram-no e as descrições que fizeram, correspondem".

Nu Barreto que acaba de regressar de Casablanca onde participou nos esforços da família para encontrar o primo, disse que as autoridades marroquinas e francesas foram alertadas e estão à procura dele. "Cada um está a fazer o seu trabalho, agradecemos imenso o trabalho que está a ser feito e gostaríamos de pedir que seja mais intensificado esse trabalho".

Por fim, ao pedir ajuda em nome da família para encontrar o seu primo, Nu Cardoso refere que quem tiver informações pode contactar as autoridades locais, assim como o número de um familiar em Marrocos : 00 212 6 14 32 02 64.

Passaporte francês de Tamble Cardoso. © Tamble Cardoso

