Guiné Bissau : cerimónia de instalação das forças da CEDEAO marca início das operações no país

Guiné-Bissau

A cerimónia de instalação das forças da CEDEAO ocorreu esta segunda-feira, 20 de junho. Uma decisão votada pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental no passado 25 de março, depois da tentativa de golpe de Estado no palácio do governo, a 1 de fevereiro.

A Missão de Apoio à Estabilização da Guiné-Bissau instalou-se oficialmente esta segunda-feira no país, através de uma cerimónia que juntou as autoridades políticas, militares, representante da CEDEAO e corpo diplomático. Votada na capital do Gana, Acra, no passado 25 de março, esta decisão tem por objetivo ajudar o governo a estabilizar o país.

Na cerimónia de apresentação pública, o Comissário da CEDEAO para Assuntos Políticos, Paz e Segurança, General Francis Behanzin, destacou a importância da missão por decisão da Conferência dos Chefes de Estado e Governo da CEDEAO na sequência da tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro, tendo realçado a proteção das instituições, do Presidente da República, das altas personalidades e da população civil contra situações que podem perigar a democracia e desenvolvimento.

Na presença do Ministro do Interior, o Ministro de Estado da Defesa Nacional e dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Marciano Silva Barbeiro, no quadro dos compromissos sub-regionais, deixou garantias de apoio do Estado, para o sucesso da Missão.

"Vou dar tudo ao meu alcance para que esta missão seja coroada de sucesso e êxitos. É meu entendimento e certeza de que a segurança e estabilidade de qualquer dos países membros da nossa comunidade do CEDEAO terá o seu reflexo e impacto positivo na estabilização e segurança dos outros estados-membros da CEDEAO."

Cerimónia em Bissau da entrada em funções da força da CEDEAO a 20 de Junho de 2022. © rfi/Aliu Candé

Trezentos e sessenta e cinco militares e polícias do Senegal, Nigéria e da Costa de Marfim já se encontram em Bissau e, serão reforçados por efectivos do Gana, para formar os 631 homens da Força da CEDEAO para Apoio à Estabilização na Guiné-Bissau.

Esta é a segunda vez que a CEDEAO coloca à disposição da Guiné-Bissau, forças de apoio à estabilização. A primeira foi a ECOMIB que esteve na Guiné entre 2012 a 2020 após do golpe de Estado que ocorreu em abril desse ano e que tinha derrubado o antigo primeiro ministro Carlos Gomes Júnior.

