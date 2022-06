Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Banco Mundial disponibiliza 70 milhões de dólares para estrada

Guiné-Bissau assina acordo com o Banco Mundial © Fotos do Gabine da Comunicação do Presidente da República

Texto por: Aliu Candé 1 min

O Governo assinou com o Banco Mundial esta quarta-feira um acordo de financiamento no valor de 70 milhões de dólares para a requalificação de 115 quilómetros de Safim na Guiné-Bissau a Mpack, localidade situada junto à fronteira com o Senegal.