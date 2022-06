Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: PRS denuncia perseguição na administração pública

Áudio 01:27

Liderança do PRS criticado por Movimento Kumba Yalá que denuncia golpe na Guiné Bissau © PRS

Texto por: Aliu Candé 1 min

O regresso a Bissau do Coordenador do Movimento para Alternância Democrática, Madem-G15, após 10 meses em Portugal, aqueceu o ambiente político no país, com a troca de mimos entre os activistas políticos nas redes sociais, de um lado, e do outro, com denúncias feitas pelo Presidente em Exercício do Partido da Renovação Social, PRS.