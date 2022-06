Guiné-Bissau : Daba Na Walna demitido e substituído por Quintino Quadé

Guiné-Bissau

Após exonerar ontem, sem mencionar motivos, o brigadeiro-general Daba Na Walna, do cargo de presidente do Tribunal Militar Superior que exercia desde 2018, o Presidente guineense deu posse esta sexta-feira ao general Quintino Quadé para este posto.

Foi uma cerimónia simples, sem discursos, onde o novo Presidente do Tribunal Militar Superior, general Quintino Quadé prestou o juramento diante do Chefe de Estado, para cumprir com total fidelidade as funções em respeito à constituição e às leis.

A posse decorreu na presença do vice-Primeiro-ministro, dos Ministros de Estado da Defesa Nacional e do Interior, bem como do Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas.

A nomeação do Brigadeiro General Quintino Quadé é uma proposta do Governo por iniciativa do Chefe Maior General das Forças Armadas e aprovada pelo Conselho Superior da Defesa Nacional.

Quintino Quadé até aqui desempenhava as funções de Conselheiro do Presidente da República para a Área da Defesa Nacional.

Quadé é formado em direito na antiga Checoslováquia e juiz de carreira no Tribunal Militar.

Substitui agora o Brigadeiro General Daba Naualna que exercia as funções desde 2018.

