Guiné-Bissau: Delagação da ONU para ajudar nas eleições

A delegação das Nações Unidas chefiada pelo Diretor Adjunto da Divisão da Assistência Eleitoral das Nações Unidas, Simon Pierre, chegou a Bissau esta semana e vai permanecer no país até ao próximo dia oito de julho, com objetivo de avaliar o ambiente global da preparação das eleições legislativas antecipadas para Dezembro e identificar as necessidades para eventual assistência.

Na Guiné-Bissau, a missão de avaliação das necessidades eleitorais no âmbito das legislativas já manteve encontros com o Ministro da Administração Territorial e com a Comissão Nacional das Eleições.

As autoridades de Bissau ainda não apresentaram oficialmente o orçamento para as legislativas de dezembro, mas segundo as informações apuradas junto do Governo, as operações do recenseamento eleitoral vão custar 4.5 mil milhões de francos CFA, enquanto que a Comissão Nacional das Eleições prevê gastar nas operações eleitorais 2.7 mil milhões de francos CFA. Totalizando 7.2 mil milhões de francos CFA, equivalente aproximadamente a 11 milhões de Euros.

O Ministro das Finanças João Aladje Mamadu Fadia veio a público assumir as operações do recenseamento, mas também diz contar com o apoio dos parceiros.

"Nós temos que assumir todo o processo de recenseamento eleitoral, que vai custar cerca de 4.5 mil milhões de francos CFA, mas espero contar depois com algum apoio dos parceiros”.

Este orçamento preliminar de 11 milhões de euros não inclui as operações de asseguramento eleitoral das Forças de Defesa e Segurança, do envolvimento do Ministério Público nos trabalhos de Fiscalização para Apuramento das Atas Regionais e da Apreciação das Candidaturas no Supremo Tribunal de Justiça.

Seja como for, este orçamento preliminar das legislativas de dezembro de 2022, ultrapassa o orçamento de cerca de 6 milhões de Euros gasto nas últimas eleições presidenciais de 2019.

