A nova visão de cooperação das Forças Armadas da Guiné-Bissau e de Portugal

Ministro de Estado da Defesa da Guiné-Bissau,Marciano Silva Barbeiro, e o chefe do Estado maior de Portugal, António Silva Ribeiro.

O chefe do Estado-maior General das Forças Armadas Portuguesas, o almirante António Silva Ribeiro, está em Bissau- pela segunda vez em seis meses- para uma missão de quatro dias. A visita reflecte a nova visão de cooperação técnico-militar entre os dois países e na assinatura de projetos inseridos no Programa Quadro 2021-2025.

A nova visão de cooperação entre as Forças Armadas da Guiné-Bissau e de Portugal destaca ações prioritárias nos domínios da formação de quadros de saúde, reabilitação de centros sanitários, capacitação no componente da vigilância marítima e força aérea, treino.

A missão incluiu uma campanha “Ajuda Militar Solidária" que permitiu a recolha, em Lisboa, de 25 toneladas de livros didácticos, abrindo assim uma etapa de aproximação nas relações entre os militares e os civis.

O Ministro guineense de Estado da Defesa e dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Marciano Silva Barbeiro, destaca que a missão é a concretização de uma nova visão nas relações técnico-militar.

“É a concretização da nova visão de cooperação entre as nossas forças armadas, com acções concretas para demostrar que há um interesse enorme e há uma atenção especial que prova que no mundo ninguém anda sozinho”, salientou.

O chefe de Estado-maior General das Forças Armadas de Portugal, o almirante António Silva Ribeiro, realça aqui a importância da missão face aos novos desafios.

“Estamos agora em condições de prosseguir para as outras acções que estão planeadas, nomeadamente a formação de militares da guineenses do Cumeré, a capacitação da marinha em termos de vigilância marítima e formação de elementos da polícia aérea3, detalhou.

A visita do almirante António Silva Ribeiro acontece numa altura em que as autoridades militares de Bissau pretendem transformar o Centro de Instrução Militar de Cumeré numa Academia de Formação e Treino, retomando o recrutamento obrigatório de mancebos nas fileiras das Forças de Defesa e Segurança.

Durante a permanência em Bissau, para além da assinatura de Fichas de Projeto de Cooperação, a delegação militar portuguesa, que integra a Direção da Política da Defesa, comemora os trinta anos de cooperação entre Bissau e Lisboa, depois dos acordos para formação de policiais na área de segurança.

