Guiné-Bissau/CEDEAO

Guiné-Bissau assumiu de forma inédita a presidência da CEDEAO

Chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, preside doravante a CEDEAO. AFP - ALIU EMBALO

Texto por: RFI 1 min

Pela primeira vez na história a CEDEAO, Comunidade económica dos Estados da África ocidental, é presidida por um país lusófono. A Guiné-Bissau assumiu no domingo em Accra, no Gana, a presidência rotativa do bloco regional a que pertence desde 1975.