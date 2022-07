Guiné-Bissau

Justiça guineense investiga vandalização de igreja católica de Gabú

Dia da Paróquia de Santa Isabel de Gabú assinalado a 3 de Julho de 2022. © Cortesia O Democrata/Assana Sambu

Texto por: Miguel Martins 2 min

A justiça guineense tem em mãos a investigação da vandalização na semana passada da paróquia católica de Santa Isabel em Gabú, no leste do país. A governadora, Elisa Pinto, garante que a calma voltou e o pároco, Odilin Judicaël Leno, demonstrou a sua satisfação pela afluência, neste domingo, aos festejos do dia da paróquia onde uma estátua tinha sido encontrada quebrada e uma outra tinha sido levada do templo escassos dias antes.