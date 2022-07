Umaro Sissoco Embaló realiza visita de trabalho ao Togo

Guiné-Bissau/Togo

O Chefe de Estado da Guiné-Bissau realizou esta terça-feira, 12 de Julho, uma visita de trabalho ao Togo, uma deslocação feita no âmbito da presidência rotativa da CEDEAO. Umaro Sissoco Embaló reuniu-se com o homólogo Faure Gnassingbé, as questões de paz, segurança e estabilidade dominaram o encontro.

O chefe de Estado guineense efectuou ontem uma visita de trabalho ao Togo, uma visita que decorre no âmbito da presidência rotativa da CEDEAO. Umaro Sisosco Embaló fou recebido pelo homólogo Faure Gnassingbé no aeroporto internacional de Niamtougou.

Os dois responsáveis políticos reuniram-se em Pya, na região de Kara, para analisarem as relações diplomáticas e a cooperação entre a Guiné-Bissau e o Togo. As questões de paz, segurança e estabilidade na região e a problemática da livre circulação de pessoas e bens no espaço comunitário também estiveram em cima da mesa.

A imprensa africana escreve que "as medidas a tomar para a realização de eleições e o restabelecimento do regime civil no Mali, Burquina e Guiné” terão sido igualmente abordadas no encontro.

Esta é a segunda visita de Umaro Sissoco Embaló ao Togo, depois de pouco mais de dois anos.

