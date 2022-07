Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: GTAPE "descarta" eleições legislativas antecipadas em dezembro

O GTAPE é o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, responsável pelo recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau. © Aliu Candé

Sem citar o nome, o semanário adianta que um alto responsável do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE) avançou com a impossibilidade de realização do escrutínio na data prevista, a 18 de dezembro, devido a vários factores considerados essenciais no processo eleitoral.